Потери украинской армии в прошлом месяце превысили 23 000 человек, сообщил МО Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ, передаёт РИА Новости.
"Киевский режим кидает в бой остаток резервов и в спешном порядке проводит принудительные мобилизации, чтобы предотвратить обрушение обороны", — добавил он.
По поводу уничтоженной техники, министр проинформировал, что наши военные подбили более трех тысяч единиц различного украинского вооружения, в том числе Leopard (ФРГ), БМП Bradley, Patriot и HIMARS (США).
После провала контрнаступа ВСУ российские войска поддерживают стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжая планомерно уменьшать боевой потенциал укронацистов.
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