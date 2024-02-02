ВСУ потеряли более 23 тысяч солдат за месяц

Глава Минобороны РФ Шойгу: потери ВСУ за январь составили 23 тысячи человек

0:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Потери украинской армии в прошлом месяце превысили 23 000 человек, сообщил МО Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ, передаёт РИА Новости.

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"Киевский режим кидает в бой остаток резервов и в спешном порядке проводит принудительные мобилизации, чтобы предотвратить обрушение обороны", — добавил он.

По поводу уничтоженной техники, министр проинформировал, что наши военные подбили более трех тысяч единиц различного украинского вооружения, в том числе Leopard (ФРГ), БМП Bradley, Patriot и HIMARS (США).

После провала контрнаступа ВСУ российские войска поддерживают стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжая планомерно уменьшать боевой потенциал укронацистов.