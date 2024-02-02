Армия РФ успешно продвигается на флангах Авдеевки.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отметив, что в районе садового товарищества "Ивушка" она продвинулась на 1,5 километра и у Опытного на 1 километр.
Это признали уже и украинские эксперты.
"В южной части садового товарищества в ходе штурмовых действий русским удалось продвинуться вглубь до 1,5 километра", — отмечают укроСМИ.
На юге города продолжаются активные бои, российская армия атакует восточнее н. п. Опытное, продвигаясь вдоль лесополосы. В Первомайском российские бойцы продолжают наступать на северном направлении.
Украинское военное руководство в вечерней сводке подчеркнуло, что ВС РФ при поддержке ВКС провели за день 29 атак.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.