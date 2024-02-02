Армия России штурмует Авдеевку, прорвавшись на флангах

Российские войска штурмуют Авдеевку, прорвавшись на флангах

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ успешно продвигается на флангах Авдеевки.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отметив, что в районе садового товарищества "Ивушка" она продвинулась на 1,5 километра и у Опытного на 1 километр.

Это признали уже и украинские эксперты.

"В южной части садового товарищества в ходе штурмовых действий русским удалось продвинуться вглубь до 1,5 километра", — отмечают укроСМИ.

На юге города продолжаются активные бои, российская армия атакует восточнее н. п. Опытное, продвигаясь вдоль лесополосы. В Первомайском российские бойцы продолжают наступать на северном направлении.

Украинское военное руководство в вечерней сводке подчеркнуло, что ВС РФ при поддержке ВКС провели за день 29 атак.