Поступают сообщения, что ракетным ударом уничтожен батальон ВСУ "Карпатская сечь"

В районе Северска накрыто расположение батальона ВСУ "Карпатская сечь"

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступает информация, что российский ракетный удар в районе Северска накрыл расположение батальона Вооружённых сил Украины "Карпатская сечь".

Фото: https://t.me/vrogov/8212

Подавляющее большинство подразделения националистов уничтожено, раненых осталось буквально несколько человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника", отмечая, что произошло всё 29 января, а вывоз тел боевиков начался 30 января.

По предварительной информации, вместе с украинцами также уничтожено некоторое количество наёмников, оказавшихся в месте удара. Сейчас точное число ликвидированных военных уточняется.