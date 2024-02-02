Поступают сообщения, что ракетным ударом уничтожен батальон ВСУ "Карпатская сечь"

Поступает информация, что российский ракетный удар в районе Северска накрыл расположение батальона Вооружённых сил Украины "Карпатская сечь".
Подавляющее большинство подразделения националистов уничтожено, раненых осталось буквально несколько человек.
Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника", отмечая, что произошло всё 29 января, а вывоз тел боевиков начался 30 января.
По предварительной информации, вместе с украинцами также уничтожено некоторое количество наёмников, оказавшихся в месте удара. Сейчас точное число ликвидированных военных уточняется.
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