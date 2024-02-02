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Поступают сообщения, что ракетным ударом уничтожен батальон ВСУ "Карпатская сечь"

В районе Северска накрыто расположение батальона ВСУ "Карпатская сечь"

0:37
Силовые структуры

Поступает информация, что российский ракетный удар в районе Северска накрыл расположение батальона Вооружённых сил Украины "Карпатская сечь".

В районе Северска накрыто расположение батальона ВСУ "Карпатская сечь"
Фото: https://t.me/vrogov/8212

Подавляющее большинство подразделения националистов уничтожено, раненых осталось буквально несколько человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника", отмечая, что произошло всё 29 января, а вывоз тел боевиков начался 30 января.

По предварительной информации, вместе с украинцами также уничтожено некоторое количество наёмников, оказавшихся в месте удара. Сейчас точное число ликвидированных военных уточняется.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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