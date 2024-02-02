Офицер ВСУ проговорился, что в ход опять пошли "мясные штурмы"

Боевик ВСУ проговорился, что в ход снова пошли "мясные штурмы"

Чтобы любой ценой выдавить ВС РФ хоть где-нибудь, генштаб ВСУ продолжил "наработанную" практику "мясных штурмов".

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил депутат Рады прошлого созыва, бывший военный националистического батальона, а ныне офицер армии Украины Игорь Лапин.

"Сейчас опять пошли отбивать в Авдеевке. А как отбивать, если туда не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии маловато. Как отбивать, без прикрытия тяжёлой артиллерии и так далее? Опять — так, телами", — в эфире "5 канала" сказал экс-нардеп.

Правда, он сразу понял, что сказал лишнего, пойдя на попятную: якобы не всё так однозначно.

Он тут же сказал, что не хочет разгонять панику, и просто говорит о тех угрозах, "которые в Авдеевке могут быть".