Офицер ВСУ проговорился, что в ход опять пошли "мясные штурмы"

Чтобы любой ценой выдавить ВС РФ хоть где-нибудь, генштаб ВСУ продолжил "наработанную" практику "мясных штурмов".

