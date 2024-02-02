Чтобы любой ценой выдавить ВС РФ хоть где-нибудь, генштаб ВСУ продолжил "наработанную" практику "мясных штурмов".
Об этом сообщил депутат Рады прошлого созыва, бывший военный националистического батальона, а ныне офицер армии Украины Игорь Лапин.
"Сейчас опять пошли отбивать в Авдеевке. А как отбивать, если туда не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии маловато. Как отбивать, без прикрытия тяжёлой артиллерии и так далее? Опять — так, телами", — в эфире "5 канала" сказал экс-нардеп.
Правда, он сразу понял, что сказал лишнего, пойдя на попятную: якобы не всё так однозначно.
Он тут же сказал, что не хочет разгонять панику, и просто говорит о тех угрозах, "которые в Авдеевке могут быть".
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.