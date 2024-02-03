РФ улучшает дроны и тактику применения: из 35 чёрных "Гераней" сбито 15

ВСУ: из 35 чёрных "Шахидов" сбиты лишь 15 — РФ улучшает дроны и тактику их применения

Военный эксперт ВСУ по связи сообщает, что ВСУ всё меньше сбивают новых дронов-камикадзе "Герань".

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Например, 30 января были сбиты лишь 15 из 35 запущенных новых чёрных БПЛА, отмечает Сергей Флеш.

По его словам, россияне используют все возможности "Шахедов", выстраивая сложные и продуманные маршруты полета. Дроны учитывают высоты и коридоры, разведывательные сведения о ПВО ВСУ, обходят потенциальные точки расположения мобильных групп.

"Герани" строят сложные маршруты, избегая кучности в полеёте, стараются атаковать явно беззащитные территории, играют высотами и курсами.