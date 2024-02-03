Военный эксперт ВСУ по связи сообщает, что ВСУ всё меньше сбивают новых дронов-камикадзе "Герань".
Например, 30 января были сбиты лишь 15 из 35 запущенных новых чёрных БПЛА, отмечает Сергей Флеш.
По его словам, россияне используют все возможности "Шахедов", выстраивая сложные и продуманные маршруты полета. Дроны учитывают высоты и коридоры, разведывательные сведения о ПВО ВСУ, обходят потенциальные точки расположения мобильных групп.
"Герани" строят сложные маршруты, избегая кучности в полеёте, стараются атаковать явно беззащитные территории, играют высотами и курсами.
"Если по маршруту он был поражён, то следующий меняет азимут на 5-10 км (т. е. не летит по тому же). Кроме того у "Шахидов" есть новый передатчик с автономным питанием", — подытожил всушник с позывным "Алекс".
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.