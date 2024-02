Посыпались: очередной истребитель США F-16 разбился в Южной Корее

31 января 2024 года ВВС США подтвердили, что истребитель F-16 Fighting Falcon 4-го поколения из 8-го истребительного крыла упал в море недалеко от южнокорейского города Гунсан.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.