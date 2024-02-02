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Дмитрий Плотников
Посыпались: очередной истребитель США F-16 разбился в Южной Корее

Третий американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее за 9 месяцев

Силовые структуры » Военные новости

31 января 2024 года ВВС США подтвердили, что истребитель F-16 Fighting Falcon 4-го поколения из 8-го истребительного крыла упал в море недалеко от южнокорейского города Гунсан.

Третий американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее за 9 месяцев
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Ранее в тот же день о крушении сообщили местные СМИ. Причина крушения пока неизвестна.

"У F-16 Fighting Falcon, приписанного к 8-му истребительному крылу, произошла чрезвычайная ситуация в полете… Пилот благополучно катапультировался… Он находится в сознании и доставлен в медицинское учреждение для обследования", — сообщил сайт авиационной базы Кунсан, где находится большая часть американского парка истребителей в Южной Корее, включая две эскадрильи F-16.

Это уже третий инцидент с американскими самолётами F-16 в Южной Корее за последние девять месяцев. До этого, почти два месяца назад — назад, 11 декабря, недалеко от Гунсана разбился ещё один самолёт из 8-го истребительного крыла. 6 мая другой американский истребитель F-16 разбился на рисовой плантации у авиационной базы Осан.

Сравнение с южнокорейскими ВВС

Южнокорейские ВВС имеют на вооружении в несколько раз больше F-16, чем американские ВВС в Корее (161 самолёт против 42-х на момент крушения). При этом за последнее время ни одного инцидента с южнокорейскими F-16 не произошло.

Высокий уровень аварийности F-16 в американских ВВС, особенно в последние годы, вызывает вопросы о процедурах технического обслуживания.

Последний инцидент произошел через 11 дней после того, как F-16 отметил полувековой юбилей с момента своего первого полёта (20 января 1974 года). Вообще когда-то ожидалось, что эти самолёты будут списаны к середине 20-х годов этого столетия. Однако задержки с разработкой военной машины 5-го поколения F-35, а также серьёзные перерасходы на техобслуживание и эксплуатационные расходы привели к тому, что истребители F-35 не могут быть закуплены в количестве, достаточном для замены устаревших F-16. Это вынуждает использовать старые истребители гораздо дольше, чем когда-то предполагал Пентагон.

Возможные решения

ВВС Соединённых Штатов уже рассматривают варианты создания лёгкого истребителя на платформе учебно-тренировочного самолёта T-7. Он будет менее мощным, чем нынешний F-16, но зато более дешёвым, что позволит оснастить им боевые подразделения и списать устаревшие самолёты ещё времён холодной войны.

Кстати, Южная Корея уже заказала 85 самолётов F-35, но для замены большей части своих устаревших истребителей времен холодной войны будет использовать собственные разработки KF-21 и FA-50.

Но отмечу риски однодвигательных машин. F-16 и F-35 относятся к классу легких истребителей, и разработаны с однодвигательной конфигурацией для снижения затрат на обслуживание и эксплуатацию. Однако отсутствие второго мотора, как у большинства истребителей ВВС США, увеличивает риск аварий по сравнению с двухдвигательными истребителями, такими как F-15 и F-18.

Пока неясно, связаны ли какие-либо из трех аварий F-16 в Южной Корее за последний год с проблемами моторов, в то время как для самолёта F-35 проблемы с ПО представляют гораздо большую опасность для лётчиков, чем силовые агрегаты.

Досье

  • 8-е истребительное крыло базируется на авиабазе Кунсан в Южной Корее.
  • F-16 Fighting Falcon — это многоцелевой истребитель, который используется ВВС США с 1978 года.

Истребитель F-16 Fighting Falcon:

  • Размах крыла: 32,8 фута (9,97 м)
  • Длина: 49,4 фута (15,06 м)
  • Высота: 16,8 фута (5,12 м)

Вес:

  • Пустой вес: 18 000 фунтов (8 164 кг)
  • Максимальный взлетный вес: 42 300 фунтов (19 187 кг)

Двигатель:

  • 1 турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney F110-GE-129
  • Тяга: 28 000 фунтов силы (124 кН) с форсажем

Лётные характеристики:

  • Максимальная скорость: Мах 2,05 (1320 миль в час, 2120 км/ч)
  • Боевой радиус: 340 миль (550 км)
  • Практический потолок: 50 000 футов (15 240 м)

Экипаж: 1 пилот

Цена: около 18 млн долларов США.

F-16 Fighting Falcon Fighter Jet Take Off U.S. Air Force
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы южная корея
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