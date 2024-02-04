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Появилась информация, что количество погибших ВСУ — 420 тысяч человек

Открытые источники подтверждают, что потери ВСУ приближаются к отметке 420 тысяч погибших

0:39
Силовые структуры

Открытые источники различных информационных площадок сообщают, что потери Вооружённых сил Украины приближаются к отметке 420 тысяч погибших военнослужащих.

Открытые источники подтверждают, что потери ВСУ приближаются к отметке 420 тысяч погибших
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет Telegram-канал "Шепот фронта", опираясь на сведения из украинских информисточников. В качестве таких источников используются заявления о потерях ВСУ и церемониях прощания, некрологи, награждения посмертно и так далее.

Официальных заявлений от Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ о том, что потери Вооруженных сил Украины приближаются к 420 000 погибших военнослужащих пока нет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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