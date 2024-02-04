Открытые источники различных информационных площадок сообщают, что потери Вооружённых сил Украины приближаются к отметке 420 тысяч погибших военнослужащих.
Об этом пишет Telegram-канал "Шепот фронта", опираясь на сведения из украинских информисточников. В качестве таких источников используются заявления о потерях ВСУ и церемониях прощания, некрологи, награждения посмертно и так далее.
Официальных заявлений от Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ о том, что потери Вооруженных сил Украины приближаются к 420 000 погибших военнослужащих пока нет.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.