Появилась информация, что количество погибших ВСУ — 420 тысяч человек

Открытые источники различных информационных площадок сообщают, что потери Вооружённых сил Украины приближаются к отметке 420 тысяч погибших военнослужащих.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.