Появилась информация, что количество погибших ВСУ — 420 тысяч человек

Открытые источники подтверждают, что потери ВСУ приближаются к отметке 420 тысяч погибших

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Открытые источники различных информационных площадок сообщают, что потери Вооружённых сил Украины приближаются к отметке 420 тысяч погибших военнослужащих.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет Telegram-канал "Шепот фронта", опираясь на сведения из украинских информисточников. В качестве таких источников используются заявления о потерях ВСУ и церемониях прощания, некрологи, награждения посмертно и так далее.

Официальных заявлений от Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ о том, что потери Вооруженных сил Украины приближаются к 420 000 погибших военнослужащих пока нет.