В Авдеевку ворвались российские бойцы, в городе идут уличные бои

Российская армия продвинулась в зону застройки города Авдеевки, на улицах уже идут бои.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.