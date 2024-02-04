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В Авдеевку ворвались российские бойцы, в городе идут уличные бои

Армия России продвинулась в зону застройки Авдеевки, в городе уличные бои

Силовые структуры

Российская армия продвинулась в зону застройки города Авдеевки, на улицах уже идут бои.

Армия России продвинулась в зону застройки Авдеевки, в городе уличные бои
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Ситуация для Вооружённых сил Украины стала критической, заявил 4 февраля киевский пропагандист Юрий Бутусов.

По его информации, армия России закрепилась на одной из улиц на севере Авдеевки (прорыв ВС РФ в Авдеевку с этой стороны накануне подтверждали все мировые паблики).

По словам Бутусова, проблемы украинской армии состоят в истощении боеприпасов, личного состава и в слабом взаимодействии подразделений ВСУ.

Также россияне развернули охоту за операторами украинских БПЛА. Бутусов пишет, что "все сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллеристов РФ и бомбардировке управляемыми авиационными бомбами".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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