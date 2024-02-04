За прошедшие сутки армия России, по всей вероятности, настолько мощно активизировалась, что в проукраинских Telegram-каналах началась самая настоящая "зрада".
Укрочаты сообщают, что в украинской армии колоссальные потери на Купянском направлении: большое число тяжелораненых боевиков, которых даже не успевают эвакуировать: они умирают по дороге. Также отмечается, что лечить националистов тоже негде — все госпитали переполнены.
Вероятно, что на одном из участке линии боевого соприкосновения под Купянском русская армия решила стереть с лица земли вражескую оборону, а затем пойти в атаку.
В ближайшее время ждём сообщений о продвижении ВС РФ в Харьковской области, подчёркивают военкоры.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.