Под Купянском у ВСУ огромные потери, армия РФ зачищает место для атаки

Под Купянском ВСУ несут большие потери, мест в госпиталях уже не хватает

За прошедшие сутки армия России, по всей вероятности, настолько мощно активизировалась, что в проукраинских Telegram-каналах началась самая настоящая "зрада".

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Укрочаты сообщают, что в украинской армии колоссальные потери на Купянском направлении: большое число тяжелораненых боевиков, которых даже не успевают эвакуировать: они умирают по дороге. Также отмечается, что лечить националистов тоже негде — все госпитали переполнены.

Вероятно, что на одном из участке линии боевого соприкосновения под Купянском русская армия решила стереть с лица земли вражескую оборону, а затем пойти в атаку.

В ближайшее время ждём сообщений о продвижении ВС РФ в Харьковской области, подчёркивают военкоры.