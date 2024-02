Под Купянском у ВСУ огромные потери, армия РФ зачищает место для атаки

За прошедшие сутки армия России, по всей вероятности, настолько мощно активизировалась, что в проукраинских Telegram-каналах началась самая настоящая "зрада".

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0