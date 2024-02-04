НАТО допустила будущее с президентом Трампом и без США

В НАТО обсудили будущее без США и с президентом Дональдом Трампом

Чиновники альянса НАТО на неофициальной встрече обсудили перспективы военного блока в случае прихода к власти Дональда Трампа и утраты лидерства США.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По словам авторов статьи, в НАТО ранее не раз говорили о крепнущем единстве после российской СВО на Украине, однако теперь в альянсе произошёл "поразительный поворот мышления". Сейчас там обсуждают приход "нового, сложного и тревожного мира", в котором Вашингтон сократит помощь Киеву, если на выборах победит Дональд Трамп.

Он не раз заявлял, что готов вывести страну из военного блока, если станет президентом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это отвечал, что это едва ли случится, поскольку еврозона альянса создаёт для США большой рынок сбыта "оборонки".