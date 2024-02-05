ВСУ терпят катастрофу по всей линии соприкосновения, на что указывают приходящие оттуда сообщения, проинформировал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале, пишет РИА Новости.
Он отметил, что украинская армия истощена, усиливается деморализация, а потери слишком высоки. Украинцы постоянно оказываются в меньшинстве по сравнению с военными РФ по всей линии фронта.
"Погибших в украинских траншеях больше, чем живых", — заявил Меркурис.
Он напомнил о публикуемых в СМИ интервью военнослужащих ВСУ, в которых те жалуются на огромные потери. Аналитик обратил внимание и на рост количества солдат Незалежной, которые сдаются в плен.
Ранее Меркурис подчеркивал, что ВС РФ на Украине находятся под управлением опытных и образованных профессионалов.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.