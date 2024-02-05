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Британский эксперт рассказал о катастрофе в ВСУ на Украине

Меркурис: все больше сообщений с Украины говорят о катастрофе в ВСУ на фронте

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ терпят катастрофу по всей линии соприкосновения, на что указывают приходящие оттуда сообщения, проинформировал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале, пишет РИА Новости.

Меркурис: все больше сообщений с Украины говорят о катастрофе в ВСУ на фронте
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он отметил, что украинская армия истощена, усиливается деморализация, а потери слишком высоки. Украинцы постоянно оказываются в меньшинстве по сравнению с военными РФ по всей линии фронта.

"Погибших в украинских траншеях больше, чем живых", — заявил Меркурис.

Он напомнил о публикуемых в СМИ интервью военнослужащих ВСУ, в которых те жалуются на огромные потери. Аналитик обратил внимание и на рост количества солдат Незалежной, которые сдаются в плен.

Ранее Меркурис подчеркивал, что ВС РФ на Украине находятся под управлением опытных и образованных профессионалов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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