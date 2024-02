Британский эксперт рассказал о катастрофе в ВСУ на Украине

ВСУ терпят катастрофу по всей линии соприкосновения, на что указывают приходящие оттуда сообщения, проинформировал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале, пишет РИА Новости.

