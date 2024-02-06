В Авдеевке армия России всё ближе к разрезанию группировки ВСУ

Поступают сообщения, что в Авдеевке ВС РФ прошли железнодорожный мост

В Авдеевке армия России уже прошла железнодорожный мост и продвинулась по улице Сапронова и улице Леси Украинки.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Разрезание украинской группировки в этом районе вырисовывается всё чётче. Если российская армия доведёт это до конца, то линия обороны националистов в Авдеевке фактически распадётся на два изолированных участка: юго-восточный — между переулками Железнодорожным и Карьерным и северо-западный — с Коксохимом.

ВСУ при этом осознают тяжёлое положение, но даже под угрозой окружения не торопятся отводить боевиков.

Если всё так и продолжится, то "артёмовская мясорубка" повторится, комментирует Telegram-канал "Военная хроника".