В Авдеевке армия России всё ближе к разрезанию группировки ВСУ

В Авдеевке армия России уже прошла железнодорожный мост и продвинулась по улице Сапронова и улице Леси Украинки.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.