В Авдеевке армия России уже прошла железнодорожный мост и продвинулась по улице Сапронова и улице Леси Украинки.
Разрезание украинской группировки в этом районе вырисовывается всё чётче. Если российская армия доведёт это до конца, то линия обороны националистов в Авдеевке фактически распадётся на два изолированных участка: юго-восточный — между переулками Железнодорожным и Карьерным и северо-западный — с Коксохимом.
ВСУ при этом осознают тяжёлое положение, но даже под угрозой окружения не торопятся отводить боевиков.
Если всё так и продолжится, то "артёмовская мясорубка" повторится, комментирует Telegram-канал "Военная хроника".
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.