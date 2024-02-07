ВСУ взорвут плотины на Северском Донце: тогда Харьков падёт без штурма

Эксперт Самойлов: ВС РФ возьмут Харьков без штурма, если ВСУ устроит взрыв на Северском Донце

Активность ДРГ армии России в Сумской и Харьковской областях связана с обеспечением безопасности воздушных перелётов.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Об этом сообщил кандидат географических наук, политический аналитик Алексей Самойлов.

В районе Волчанска на российско-украинской границе активно действуют разведчики, поскольку это серьёзный логистический узел в четырёх километрах от границы. От него идёт дорога на Харьков через Салтовское водохранилище. С Салтовского водохранилища можно выйти и на Чугуев, отметил аналитик.

"ВСУ взорвут плотины на Северском Донце. Их там две. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище. Если взорвут её, то оставят без воды Харьков", — цитирует обозревателя "Украина.ру".

По его словам, если город останется без воды, то его и штурмом брать не надо — оттуда будут вынуждены уехать все, поскольку Харьков без воды долго не протянет.