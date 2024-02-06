Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден обвинил Трампа в неспособности Сената принять закон о помощи Украине
Newsweek: ситуация в Авдеевке стала критической, ВСУ вот-вот сдадут город
Футболист Булыкин уверен, что к возвращению россиян товарищеский матч с Сербией не имеет отношения
Аллергия на кошек: правда о безопасности лысых пород от медиков
Простой десерт из 4 ингредиентов
Пять неочевидных советов стоматолога
Эксперт в ЖКХ назвал самые неотложные аварии для коммунальщиков
В ЕС не поддержали идею использовать российские активы в качестве залога
Автоэксперт Балабас рассказал, как водители электрокаров выживают во время русской зимы
Украине пора думать о сделке с Россией и забыть о потерянных территориях

The New York Times: Киеву не стоит рассчитывать на возврат территорий и пора думать о сделке с РФ

Силовые структуры

Киевской власти не стоит надеяться на возвращение утраченных территорий.

The New York Times: Киеву не стоит рассчитывать на возврат территорий и пора думать о сделке с РФ
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Обозреватель газеты Джулиан Барнс приводит доводы в пользу своих утверждений: провал контрнаступа и отказ Конгресса США финансировать киевский режим.

По его словам, президент России Владимир Путин может согласиться на мирные переговоры, по соглашению занятые на сегодняшний день российской армией территории отойдут к РФ, а Киев впредь будет вынужден сохранять нейтралитет, закончив процесс объединения Украины с Европой.

Последним вариантом отвоевать хотя бы маленький клочок земли является более мощное оружие из Соединённых Штатов и Евросоюза, а также финансирование, однако ни того, ни другого не предвидится.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Реактивные БПЛА "Герань-2" осложнят положение ВСУ Дмитрий Плотников Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Это дивное растение станет яркой краской в тусклом зимнем саду: посадите его в этом сезоне
Сделайте это обязательно перед посадкой картошки: пять важных процедур помогут получить щедрый урожай без вредителей
Сделайте это обязательно перед посадкой картошки: пять важных процедур помогут получить щедрый урожай без вредителей
Последние материалы
Байден обвинил Трампа в неспособности Сената принять закон о помощи Украине
Newsweek: ситуация в Авдеевке стала критической, ВСУ вот-вот сдадут город
Футболист Булыкин уверен, что к возвращению россиян товарищеский матч с Сербией не имеет отношения
Аллергия на кошек: правда о безопасности лысых пород от медиков
Простой десерт из 4 ингредиентов
Пять неочевидных советов стоматолога
Эксперт в ЖКХ назвал самые неотложные аварии для коммунальщиков
В ЕС не поддержали идею использовать российские активы в качестве залога
Автоэксперт Балабас рассказал, как водители электрокаров выживают во время русской зимы
Разъяснена ответственность коммунальщиков за снег и сосульки, упавшие на авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников