Украине пора думать о сделке с Россией и забыть о потерянных территориях

The New York Times: Киеву не стоит рассчитывать на возврат территорий и пора думать о сделке с РФ

Киевской власти не стоит надеяться на возвращение утраченных территорий.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Обозреватель газеты Джулиан Барнс приводит доводы в пользу своих утверждений: провал контрнаступа и отказ Конгресса США финансировать киевский режим.

По его словам, президент России Владимир Путин может согласиться на мирные переговоры, по соглашению занятые на сегодняшний день российской армией территории отойдут к РФ, а Киев впредь будет вынужден сохранять нейтралитет, закончив процесс объединения Украины с Европой.

Последним вариантом отвоевать хотя бы маленький клочок земли является более мощное оружие из Соединённых Штатов и Евросоюза, а также финансирование, однако ни того, ни другого не предвидится.