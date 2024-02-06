Киевской власти не стоит надеяться на возвращение утраченных территорий.
Об этом пишет американское издание The New York Times.
Обозреватель газеты Джулиан Барнс приводит доводы в пользу своих утверждений: провал контрнаступа и отказ Конгресса США финансировать киевский режим.
По его словам, президент России Владимир Путин может согласиться на мирные переговоры, по соглашению занятые на сегодняшний день российской армией территории отойдут к РФ, а Киев впредь будет вынужден сохранять нейтралитет, закончив процесс объединения Украины с Европой.
Последним вариантом отвоевать хотя бы маленький клочок земли является более мощное оружие из Соединённых Штатов и Евросоюза, а также финансирование, однако ни того, ни другого не предвидится.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.