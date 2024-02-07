В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett

"Ростех": ВС РФ опробуют в зоне СВО новую винтовку МЦ-572

Российская армия опробует в зоне специальной военной операции на Украине новую антиматериальную винтовку МЦ-572. В ближайшее время оружие уже поступит в Вооружённые силы РФ. Об этом рассказали в пресс-службе компании-разработчика — холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"), пишет РИА Новости.

Фото: Вадим Савицкий

Известно, что сейчас снайперская винтовка проходит испытания — её проверяют на работоспособность в различных условиях эксплуатации. Причём, во время испытаний уже было принято решение о незначительной корректировке конструкции, чтобы улучшить её эргономику.

В августе 2023 года в холдинге уведомили, что на сравнительных испытаниях МЦ-572 превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. В западной классификации такие винтовки называются антиматериальными, так как при помощи своего калибра и огневой мощи способны поражать легкобронированную технику, сооружения, а также другие материальные цели противника.

При этом, напоминают представители холдинга, макетный образец новой снайперской винтовки был изготовлен и с положительным результатом испытан в прошлом году. Впервые оружие представили на выставке "Армия-2023".