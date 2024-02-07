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Где будут базироваться украинские F-16: НАТО не рискнёт

Эксперт Ходарёнок: самолёты F-16 ВСУ не будут базироваться в странах НАТО

Силовые структуры

Базирование украинских самолётов F-16 в Румынии, Молдавии или Польши маловероятно.

Эксперт Ходарёнок: самолёты F-16 ВСУ не будут базироваться в странах НАТО
Фото: w-dog.ru

Речь идёт о перегонке истребителей на Украину, для чего будут использованы их аэродромы соседних стран НАТО, уверен военный эксперт Михаил Ходарёнок.

"Готовится операция по переброске на Украину истребителей F-16. По всей видимости, прорабатывается один из маршрутов. То есть через Румынию и Молдавию. Прорабатываются вопросы — какой будет маршрут, где будут аэродромы промежуточной посадки, на какие аэродромы на Украине они будут садиться и так далее. НАТО и США руководствуются здесь главным тезисом — конфликт не должен выйти за пределы Украины", — отметил обозреватель.

По его словам, слухи о перелёте F-16 через Молдавию и Румынию является преждевременными. Возможно, что на техническое обслуживание они будут перелетать в страны НАТО. Но именно из Украины самолёты будут проводить боевые вылеты.

Евросоюз не даст ВС РФ повода для ударов по румынским аэродромам. Однако если F-16 будут работать с этих территорий, то у Москвы будут все основания нанести удары и по аэродромам, и по объектам инфраструктуры, обеспечивающим их полёты, цитирует "Военное дело" эксперта.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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