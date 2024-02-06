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Дмитрий Плотников
F-16 готовят к применению по России с территории Румынии через Молдавию

F-16 готовят к применению с Румынии через Молдавию: законная цель для ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости

Молдавские Telegram-каналы пишут, что официальный Кишинев в лице президента Майи Санду может разрешить пролёт американских истребителей F-16, переданных Украине, из Румынии через свою территорию для нанесения ударов по российской армии.

F-16 готовят к применению с Румынии через Молдавию: законная цель для ВС РФ
Фото: Фото: nato.int

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Итак, якобы ведутся переговоры, смысл которых в том, что база будет находиться в Румынии. Украинские самолёты будут вылетать оттуда, пролетать через Молдавию, наносить удары по Вооружённым силам России, а затем возвращаться не на какой то аэродром Незалежной, а обратно через Молдавию возвращаться в Румынию.

"Между лидерами наших государств госпожой президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским достигнуты принципиальные договоренности относительно возможности использования Украиной воздушного пространства Республики Молдова", — гласит текст письма главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес молдавского коллеги Николае Попеску.

Эксперты уже подчеркивают, что в этом случае Молдавия становится живым щитом для этих истребителей поскольку Россия "не сможет перехватывать и уничтожать их на территории Молдавии".

Однако над территорией Украины сейчас работает только штурмовая авиация, да и то "из-за горизонта". Или работает стратегическая авиации с нашей территории. Именно с российских баз запускаются крылатые ракеты. Поэтому каких-то воздушных боёв над Украиной не происходит, поскольку там работает мощная система ПВО.

Понятно, что если бы эти системы игнорировали, то можно было бы спокойно летать вглубь Украины и наносить удары по опорным пунктам, штабам и военной инфраструктуре. Однако это не происходит как раз по причине мощной противовоздушной обороны. Да, эти европейские американские комплексы не перехватывают "Кинжалы" или другие наши эффективные ракеты, но по самолётам они могут работать запросто. Поэтому применение авиации там оказалась ограниченным.

Носители ракет

Вообще, что касается нынешней спецоперации, то она много изменила в современной военной тактике и стратегии. Если многие вещи, без которых раньше немыслима была война, например, применение той же авиации, казалось незыблемой вещью для войны, то с развитием ПВО и беспилотников тут стало всё меняться. Кстати, то же самое касается артиллерии и танков. То, что казалось уже прошлым веком, оказалось, что на современный войне ни танки, ни артиллерия "отжившим элементом" не являются и без них, как говорится, никуда.

Понятно, что Военно-воздушным силам Украины американские самолёты F-16 нужны только как носители крылатых ракет "воздух-земля" и "воздух-воздух". Для прямых воздушных боёв с более современной российский техникой они вряд ли годятся.

Это же касается и Молдавии: ни о каких воздушных боях над её территорией речи и не идёт. А что касается глупости правительства Молдавии, то русофобская политика президента Санду запросто может пойти на это.

Повод для войны

Тут хочу вот что отметить. Если действительно истребители F-16 украинских ВВС будут вылетать с территории Румынии и наносить удары по территории Российской Федерации, то это будет серьёзным поводом для объявления войны.

Очень подозреваю, что руководство страны обозначит простую вещь — аэродромы Румынии станут законной целью для ударов российской армии. Ну и, разумеется, правительству Молдавии мы должны объявить, что киевский режим их просто-напросто подставляет.

Истребитель F-16. Эволюция от прототипа YF-16 до «Block 70»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы румыния украина молдавия майя санду
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