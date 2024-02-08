В Авдеевке командование ВСУ уничтожит всех своих опытных военных

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Авдеевка "сломана", и положение дел у ВСУ даже хуже, чем в Артёмовске

1:07
Силовые структуры

Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться для ВСУ — армия РФ опять продвинулась в северной части.

Авдеевка "сломана", и положение дел у ВСУ даже хуже, чем в Артёмовске
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Она фокусируется на закреплении в дачном поселке возле Коксохима и старой Авдеевке. Помимо этого, пытается занять мост над ж/д. Русские сейчас атакуют координирующий пункт армии Украины в 14-этажном здании Химик, наносят удары по передку и корректируют огонь артиллеристов.

Об этом пишет украинский Telegram-канал "Резидент".

"Авдеевка "сломана". И положение дел у ВСУ даже хуже, чем в Бахмуте, поскольку Авдеевка практически окружена. То есть, властям придётся либо оставить город, либо положить там все силы, вероятно, с большим количеством сдавшихся в плен, что ударит еще раз по рейтингу Зеленского", — отмечает портал.

Сложившаяся ситуация — это "политический котёл" для ОПУ, где он "проспал" момент, когда можно было помешать ВС РФ затянуть "удавку" в Авдеевке. Но, Киев пошёл ровно по сценарию Артёмовска, из-за чего погибли опытные военные, которых не заменят нынешние мобилизанты, подытожил канал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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