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В 2024 году армия Украины не сможет проводить каких-то наступлений

Полковник Клупов: в этом году ВСУ не смогут проводить серьёзных наступлений

Силовые структуры

За последнюю неделю в СВО главные события происходят в Авдеевке и за Марьинкой.

Полковник Клупов: в этом году ВСУ не смогут проводить серьёзных наступлений
Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Действия идут для российских войск достаточно успешно, отмечает Герой России, полковник Рустем Клупов.

По его словам армия России перешла в городскую застройку Авдеевки, а там уже будет попроще.

"В условиях, когда противник массово применяет дроны и кассетные боеприпасы, любая капитальная постройка защищает от ударов. Для их разрушения нужны крупные артиллерийские калибры и в этом на сегодняшний день у ВС РФ преимущество перед противником", — цитирует эксперта "Военное дело".

Он отметил, что ВСУ постепенно переходят к стратегической обороне, и теперь можно сделать выводы, что главные бои на ближайший период будут на южных направлениях.

Клупов уверен, что в 2024 году Киев не будет иметь возможности проводить крупное наступление на любом направлении — механизированные части ВСУ разбиты, не хватает личного состава, техники.

Сейчас Генштаб ВСУ принял решение о формировании 13-ти новых бригад. Командование армии Украины просит мобилизовать ещё полмиллиона боевиков. Но с техникой всё ещё сложнее. Запасы Запада иссякли, пополнять арсеналы Украины нечем.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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