В 2024 году армия Украины не сможет проводить каких-то наступлений

Полковник Клупов: в этом году ВСУ не смогут проводить серьёзных наступлений

За последнюю неделю в СВО главные события происходят в Авдеевке и за Марьинкой.

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Действия идут для российских войск достаточно успешно, отмечает Герой России, полковник Рустем Клупов.

По его словам армия России перешла в городскую застройку Авдеевки, а там уже будет попроще.

"В условиях, когда противник массово применяет дроны и кассетные боеприпасы, любая капитальная постройка защищает от ударов. Для их разрушения нужны крупные артиллерийские калибры и в этом на сегодняшний день у ВС РФ преимущество перед противником", — цитирует эксперта "Военное дело".

Он отметил, что ВСУ постепенно переходят к стратегической обороне, и теперь можно сделать выводы, что главные бои на ближайший период будут на южных направлениях.

Клупов уверен, что в 2024 году Киев не будет иметь возможности проводить крупное наступление на любом направлении — механизированные части ВСУ разбиты, не хватает личного состава, техники.

Сейчас Генштаб ВСУ принял решение о формировании 13-ти новых бригад. Командование армии Украины просит мобилизовать ещё полмиллиона боевиков. Но с техникой всё ещё сложнее. Запасы Запада иссякли, пополнять арсеналы Украины нечем.