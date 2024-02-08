За последнюю неделю в СВО главные события происходят в Авдеевке и за Марьинкой.
Действия идут для российских войск достаточно успешно, отмечает Герой России, полковник Рустем Клупов.
По его словам армия России перешла в городскую застройку Авдеевки, а там уже будет попроще.
"В условиях, когда противник массово применяет дроны и кассетные боеприпасы, любая капитальная постройка защищает от ударов. Для их разрушения нужны крупные артиллерийские калибры и в этом на сегодняшний день у ВС РФ преимущество перед противником", — цитирует эксперта "Военное дело".
Он отметил, что ВСУ постепенно переходят к стратегической обороне, и теперь можно сделать выводы, что главные бои на ближайший период будут на южных направлениях.
Клупов уверен, что в 2024 году Киев не будет иметь возможности проводить крупное наступление на любом направлении — механизированные части ВСУ разбиты, не хватает личного состава, техники.
Сейчас Генштаб ВСУ принял решение о формировании 13-ти новых бригад. Командование армии Украины просит мобилизовать ещё полмиллиона боевиков. Но с техникой всё ещё сложнее. Запасы Запада иссякли, пополнять арсеналы Украины нечем.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.