Париж игнорирует российские запросы о наёмниках на Украине

Посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости заявил, что французская сторона не реагирует на российские запросы о наёмниках в Незалежной. Он отметил, что украинское представительство продолжает открыто вербовать граждан Пятой республики в ряды ВСУ. Дипломат напомнил, что на законодательном уровне наёмничество в стране запрещено.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States