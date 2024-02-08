Посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости заявил, что французская сторона не реагирует на российские запросы о наёмниках в Незалежной. Он отметил, что украинское представительство продолжает открыто вербовать граждан Пятой республики в ряды ВСУ. Дипломат напомнил, что на законодательном уровне наёмничество в стране запрещено.
"Приводятся смешные причины: "они же сражаются не во французской официальной форме". Это, конечно, вызывает неудобство, поэтому идут поиски того, как их переписать в волонтёры", — сообщил посол.
Речь идёт о баннере на странице посольства Украины во Франции, где призывают биться за Незалежную и записаться в легион "волонтёров". Публикация адресована иностранцам, "желающим влиться в международный легион обороны Украины".
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж оправдывает терроризм, обосновывая убийства украинскими войсками мирных граждан "правом на самооборону".
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.