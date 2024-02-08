Париж игнорирует российские запросы о наёмниках на Украине

Дипломат Мешков: рассказы Франции о наёмниках на Украине доходят до смешного

Посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости заявил, что французская сторона не реагирует на российские запросы о наёмниках в Незалежной. Он отметил, что украинское представительство продолжает открыто вербовать граждан Пятой республики в ряды ВСУ. Дипломат напомнил, что на законодательном уровне наёмничество в стране запрещено.

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"Приводятся смешные причины: "они же сражаются не во французской официальной форме". Это, конечно, вызывает неудобство, поэтому идут поиски того, как их переписать в волонтёры", — сообщил посол.

Речь идёт о баннере на странице посольства Украины во Франции, где призывают биться за Незалежную и записаться в легион "волонтёров". Публикация адресована иностранцам, "желающим влиться в международный легион обороны Украины".

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж оправдывает терроризм, обосновывая убийства украинскими войсками мирных граждан "правом на самооборону".