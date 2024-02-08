Уничтожен один из лучших пилотов украинских ВВСУ — Владислав Рыков

Российская боевая авиация сбила штурмовик ВВСУ — Су-25. Лётчик погиб.
Сообщается, что он был одним из лучших пилотов украинской армии.
Об этом заявил лётчик вертолёта Ка-52, официальный представитель "Альбатрос АЭРО" Алексей Воевода.
"Минус Су-25 противника. Лётчик — Владислав Рыков — 200. На счету хохлоАSSA 385 боевых вылетов. Было. Радостная новость", — отмечает российский пилот.
По его словам, сбил его Су-35С. Воевода подчёркивает, что сбитый — второй по значимости пилот украинской авиации из числа "неизвестного звена ВПС". Лётчики этого подразделения нигде не светятся, не дают интервью.
Погибший националист был опасным, сильным и матёрым противником, подытожил Воевода.
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