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Российский Су-35С уничтожил одного из лучших украинских лётчиков

Силовые структуры

Российская боевая авиация сбила штурмовик ВВСУ — Су-25. Лётчик погиб.

Российский Су-35С уничтожил одного из лучших украинских лётчиков
Фото: https://t.me/RVvoenkor/44657

Сообщается, что он был одним из лучших пилотов украинской армии.

Об этом заявил лётчик вертолёта Ка-52, официальный представитель "Альбатрос АЭРО" Алексей Воевода.

"Минус Су-25 противника. Лётчик — Владислав Рыков — 200. На счету хохлоАSSA 385 боевых вылетов. Было. Радостная новость", — отмечает российский пилот.

По его словам, сбил его Су-35С. Воевода подчёркивает, что сбитый — второй по значимости пилот украинской авиации из числа "неизвестного звена ВПС". Лётчики этого подразделения нигде не светятся, не дают интервью.

Погибший националист был опасным, сильным и матёрым противником, подытожил Воевода.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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