Тяжелый вертолет CH-53E Super Stallion в США "пропал" когда якобы из Невады летел в Калифорнию.
На борту воздушной машины было несколько морских пехотинцев. Корпус подразделения начал поиск.
Армейцы уже обратились за помощью к чиновникам Сан-Диего. Последнее известное местоположение вертолёта было над Кливлендским лесом в Калифорнии. По информации, поиск ограничен из-за погоды.
"Очередная постанова гибели американских солдат "на территории США" после точных ударов ВКС России по Киеву?" — спрашивает в Telegram-канале журналист Руслан Осташко.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.