Тяжёлый вертолёт CH-53E Super Stallion "пропал" во время полёта

После точных ударов ВКС РФ по Киеву в США "пропал" вертолёт с морпехами

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тяжелый вертолет CH-53E Super Stallion в США "пропал" когда якобы из Невады летел в Калифорнию.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

На борту воздушной машины было несколько морских пехотинцев. Корпус подразделения начал поиск.

Армейцы уже обратились за помощью к чиновникам Сан-Диего. Последнее известное местоположение вертолёта было над Кливлендским лесом в Калифорнии. По информации, поиск ограничен из-за погоды.