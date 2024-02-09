Дмитрий Медведев: испытываю к Сырскому "чувство ненависти, презрения и омерзения"

Дмитрий Медведев испытывает к Сырскому только "чувство ненависти и презрения"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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По его словам, он испытывает к Сырскому лишь "чувство ненависти, презрения и омерзения". Зампред Совбеза РФ пожелал, чтобы у главнокомандующего украинской армии "земля горела под ногами".

"Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких", — отметил Медведев.

Александр Сырский известен абсолютным равнодушием к жизням собственных солдат. Он был ответственным за оборону Артёмовска, регулярно пытался вернуть его, бросая в мясные штурмы всё новых солдат, включая только что мобилизованных.

После назначения главком ВСУ заявил, что согласен с президентом Украины и объявил о резервистах для обороны Авдеевки, где уже погибло немало националистов.