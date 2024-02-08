Новый главком ВСУ Сырский пообещал Зеленскому удержать Авдеевку

Сырский начал перебрасывать резервы ВСУ к Авдеевке, чтобы прорвать окружение

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал перебрасывать резервы боевиков к Авдеевке, чтобы прорвать окружение.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сегодня новый главком пообещал Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку, несмотря на критическую ситуацию.

Об этом сообщил Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе ВСУ.

Сырский будет выполнять обещание президенту, и в отличие от Залужного не будет выступать против решений президента, а также постарается удержать Авдеевку, как символ сопротивления.

Кстати, когда-то он обещал Зеленскому удержать Артёмовск, но тот пал.