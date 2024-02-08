Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал перебрасывать резервы боевиков к Авдеевке, чтобы прорвать окружение.
Сегодня новый главком пообещал Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку, несмотря на критическую ситуацию.
Об этом сообщил Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе ВСУ.
Сырский будет выполнять обещание президенту, и в отличие от Залужного не будет выступать против решений президента, а также постарается удержать Авдеевку, как символ сопротивления.
Кстати, когда-то он обещал Зеленскому удержать Артёмовск, но тот пал.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.