На Украине призвали выходить на Майдан после назначения Сырского

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Сторонник Порошенко после отставки Залужного призвал всех выходить на Майдан

0:44
Силовые структуры

Сторонник бывшего президента Украины Петра Порошенко, блогер Карл Волох после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал народ выходить на Майдан.

Сторонник Порошенко после отставки Залужного призвал всех выходить на Майдан
Фото: sozh.info

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

"Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов — о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра в 17 возле стеллы", — пишет блогер в соцсети.

Публикация на данный момент собрала почти 6 тысяч лайков, около тысячи перепостов и много комментариев поддержки.

"Начать должен Киев, а мы из регионов подтянемся", — сказано в первом же "комменте".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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