Сторонник бывшего президента Украины Петра Порошенко, блогер Карл Волох после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал народ выходить на Майдан.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".
"Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов — о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра в 17 возле стеллы", — пишет блогер в соцсети.
Публикация на данный момент собрала почти 6 тысяч лайков, около тысячи перепостов и много комментариев поддержки.
"Начать должен Киев, а мы из регионов подтянемся", — сказано в первом же "комменте".
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.