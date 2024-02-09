На Украине призвали выходить на Майдан после назначения Сырского

Сторонник Порошенко после отставки Залужного призвал всех выходить на Майдан

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сторонник бывшего президента Украины Петра Порошенко, блогер Карл Волох после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал народ выходить на Майдан.

Фото: sozh.info

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

"Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов — о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра в 17 возле стеллы", — пишет блогер в соцсети.

Публикация на данный момент собрала почти 6 тысяч лайков, около тысячи перепостов и много комментариев поддержки.