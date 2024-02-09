Все западные СМИ вышли с негативными акцентами по отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения любимчика Зеленского — генерала Александра Сырского.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источники.
"Такое ощущение, что им дали команду торпедировать Банковую и прогревать зраду. Всё только начинается, но похоже на подготовку слива офиса Зеленского", — отмечает портал.
Также сообщается, что, вполне возможно, это будет причиной уменьшения поставок западного вооружения.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что испытывает к Сырскому только "чувство ненависти и презрения".
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.