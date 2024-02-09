Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взял обязательства перед президентом Украины Владимиром Зеленским перед назначением, отдав все полномочия Ставке Генштаба по всем решениям.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники.
Для офиса президента Украины на данный момент принципиально важно удержать город Авдеевку любой ценой, чтобы не потерять окончательно американскую поддержку.
Александр Сырский уже в феврале должен представить план летнего украинского контрнаступления, а так же стратегию ВСУ по выходу на границы 1991 года, заявили источники в ОПУ.
Ранее сообщалось, что новый главком уже начал перебрасывать резервы к Авдеевке, чтобы прорвать окружение и выполнить обещание президенту.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.