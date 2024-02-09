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Новый главком ВСУ Сырский пообещал Зеленскому не командовать армией

Новый главком ВСУ Сырский отдал все полномочия ставке Генштаба

0:48
Силовые структуры

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взял обязательства перед президентом Украины Владимиром Зеленским перед назначением, отдав все полномочия Ставке Генштаба по всем решениям.

Новый главком ВСУ Сырский отдал все полномочия ставке Генштаба
Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники.

Для офиса президента Украины на данный момент принципиально важно удержать город Авдеевку любой ценой, чтобы не потерять окончательно американскую поддержку.

Александр Сырский уже в феврале должен представить план летнего украинского контрнаступления, а так же стратегию ВСУ по выходу на границы 1991 года, заявили источники в ОПУ.

Ранее сообщалось, что новый главком уже начал перебрасывать резервы к Авдеевке, чтобы прорвать окружение и выполнить обещание президенту.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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