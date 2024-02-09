Сенсация на фронте: ВСУ вводят в бой супероружие против ВС РФ

Инновации на СВО: 56-я мотопехотная бригада ВСУ представила новые тактические разработки

В условиях напряженной обстановки в районе Авдеевки на донецком направлении в зоне специальной военной операции, украинские агитаторы активно используют информационные поводы для поддержки военных. Об этом сообщает EADaily.

Один из таких случаев связан с описанием новой тактической разработки 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ — "кошмаромобиля". Эта ударная система, представленная как уменьшенная версия "Градов", создана для точечной огневой работы и поддержки пехоты.

Сравнение с "джихад-мобилями" из зоны антитеррористической операции в Сирии делает данное оружие еще более впечатляющим и актуальным, подчеркивая постоянную эволюцию в военной тактике и технике.