В условиях напряженной обстановки в районе Авдеевки на донецком направлении в зоне специальной военной операции, украинские агитаторы активно используют информационные поводы для поддержки военных. Об этом сообщает EADaily.
Один из таких случаев связан с описанием новой тактической разработки 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ — "кошмаромобиля". Эта ударная система, представленная как уменьшенная версия "Градов", создана для точечной огневой работы и поддержки пехоты.
Сравнение с "джихад-мобилями" из зоны антитеррористической операции в Сирии делает данное оружие еще более впечатляющим и актуальным, подчеркивая постоянную эволюцию в военной тактике и технике.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.