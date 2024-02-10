Поступила информация, что населённый пункт Часов Яр сдан украинскими войсками.
По информации, освобождён он практически без боя. Все националисты ВСУ вышли, сейчас идёт разминирование посёлка.
Данные пока не подтверждены, ждём подробностей.
Ранее сообщалось, что в Часов Яре объявлена принудительная эвакуация. Хотя все гражданские покинули населённый пункт уже давно и там оставалась только преимущественно украинская администрация.
Также российские военкоры утверждали, что армия России продвигалась к городу со стороны Артёмовска. В последнюю сводку до него оставалось приблизительно полтора километра.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.