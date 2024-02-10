ВСУ убежали: Часов Яр сдан практически без боя, идёт разминирование

В сети утверждают, что Часов Яр сдан практически без боя, идёт разминирование

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступила информация, что населённый пункт Часов Яр сдан украинскими войсками.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

По информации, освобождён он практически без боя. Все националисты ВСУ вышли, сейчас идёт разминирование посёлка.

Данные пока не подтверждены, ждём подробностей.

Ранее сообщалось, что в Часов Яре объявлена принудительная эвакуация. Хотя все гражданские покинули населённый пункт уже давно и там оставалась только преимущественно украинская администрация.

Также российские военкоры утверждали, что армия России продвигалась к городу со стороны Артёмовска. В последнюю сводку до него оставалось приблизительно полтора километра.