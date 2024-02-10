Российская армия в городе Великий Бурлук Харьковской области нанесла удар по кафе, где высшие офицеры ВСУ устроили празднование в честь назначения главкома Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.
Об этом пишет координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он отмечает, что накрыто ударом кафе было в пятницу, 9 февраля, вечером. Именно там собрались националисты, чтобы отметить новую должность Сырского.
Уничтожено также одно из соседних с нефтебазой зданий, где находились приезжающие за ГСМ украинские военнослужащие, в том числе и из националистических батальонов, подчеркнул Лебедев.
Пока подробностей удара подпольщик не привёл. Количество уничтоженных всушников тоже пока устанавливается.
В Минобороны России эта информацию тоже пока не комментировали.
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