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Армия РФ накрыла офицеров ВСУ, отмечавших назначение главкома Сырского

ВС РФ под Харьковом нанесли удар по офицерам, отмечавшим назначение Сырского

0:52
Силовые структуры

Российская армия в городе Великий Бурлук Харьковской области нанесла удар по кафе, где высшие офицеры ВСУ устроили празднование в честь назначения главкома Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.

ВС РФ под Харьковом нанесли удар по офицерам, отмечавшим назначение Сырского
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Об этом пишет координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отмечает, что накрыто ударом кафе было в пятницу, 9 февраля, вечером. Именно там собрались националисты, чтобы отметить новую должность Сырского.

Уничтожено также одно из соседних с нефтебазой зданий, где находились приезжающие за ГСМ украинские военнослужащие, в том числе и из националистических батальонов, подчеркнул Лебедев.

Пока подробностей удара подпольщик не привёл. Количество уничтоженных всушников тоже пока устанавливается.

В Минобороны России эта информацию тоже пока не комментировали.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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