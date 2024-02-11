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История Артёмовска повторяется — для спасения Авдеевки ВСУ вводят резервы

Блогер Подоляка: история повторяется — для спасения Авдеевки брошены резервы

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Силовые структуры

История повторяется — для спасения города Авдеевка Генштаб ВСУ бросил туда резервы.

Блогер Подоляка: история повторяется — для спасения Авдеевки брошены резервы
Фото: https://t.me/c/1674068659/46998

Именно уже подтвердил командующий группировкой "Таврия" — генерал Тарнавский, отметил военный блогер Юрий Подоляка.

"Было ожидаемо. Причём, очень похоже, что повторится история с Артёмовском, где ВСУ ради возможных политических дивидендов, на неудобных в военном отношении позициях тогда пожертвовали десятками тысяч своих солдат (которых потом не хватило летом 2023 года)", — пишет аналитик.

По его словам, тогда это тоже была идея Владимира Зеленского, которую вопреки мнению тогдашнего главкома Валерия Залужного реализовывал нынешний главком Александр Сырский.

Зеленскому, (а, вернее Западу) нужно не дать российской армии до выборов взять Авдеевку. Ценой этого будут десятки тысяч жизней украинцев, которых сегодня ловят по всей Украине и пачками бросают в "мясорубку", подытожил Подоляка.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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