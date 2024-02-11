Ставка Зеленского проводит срочную ротацию в Авдеевке: стоять до "котла"

Ставка Зеленского приняла решение — Авдеевку не сдавать

Генштаб Украины выводит с Авдеевки на ротацию все "слабые звенья".

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

"Сейчас есть решение ставки Зеленского — Авдеевку не сдавать! И страхи эти связаны, в первую очередь, с отсутствием у главкома Сырского понимания по стратегической инициативе ВСУ в дальнейшем", — отмечает портал.

Сам президент Украины против оставления городов, поскольку это по его мнению приобретет массовый характер, пишет военкор.

Также в Генштабе Вооружённых сил Украины есть единый шаблон "Стратегической обороны", согласно которому идёт максимальная ротация, отвод боевиков и натовской техники из Авдеевки, Купянска и Часов Яра.