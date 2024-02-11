Армия РФ зашла в Первомайское (ДНР) и заняла почти половину территории

Армия России зашла в село Первомайское и заняла 40% его территории

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России зашли в населённый пункт Первомайское и заняли 40 процентов его территории.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом пишет немецкая газета Bild.

Село находится в Донецкой Народной Республике к западу от села Пески и посёлка Водяное.

"ВС РФ продолжают продвигаться в Первомайском и в настоящее время контролируют около 40 процентов того, что осталось от небольшого села (ранее 2200 жителей) к западу от Донецка", — отмечает немецкое СМИ.

Ранее сообщалось, что российские силы уверенно перерезают Авдеевку на две части, украинское командование вводит свежие силы, пытаясь остановить войска РФ.