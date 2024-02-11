Армия РФ зашла в Первомайское (ДНР) и заняла почти половину территории

Вооружённые силы России зашли в населённый пункт Первомайское и заняли 40 процентов его территории.
Об этом пишет немецкая газета Bild.
Село находится в Донецкой Народной Республике к западу от села Пески и посёлка Водяное.
"ВС РФ продолжают продвигаться в Первомайском и в настоящее время контролируют около 40 процентов того, что осталось от небольшого села (ранее 2200 жителей) к западу от Донецка", — отмечает немецкое СМИ.
Ранее сообщалось, что российские силы уверенно перерезают Авдеевку на две части, украинское командование вводит свежие силы, пытаясь остановить войска РФ.
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