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Армия РФ зашла в Первомайское (ДНР) и заняла почти половину территории

Армия России зашла в село Первомайское и заняла 40% его территории

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Силовые структуры

Вооружённые силы России зашли в населённый пункт Первомайское и заняли 40 процентов его территории.

Армия России зашла в село Первомайское и заняла 40% его территории
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом пишет немецкая газета Bild.

Село находится в Донецкой Народной Республике к западу от села Пески и посёлка Водяное.

"ВС РФ продолжают продвигаться в Первомайском и в настоящее время контролируют около 40 процентов того, что осталось от небольшого села (ранее 2200 жителей) к западу от Донецка", — отмечает немецкое СМИ.

Ранее сообщалось, что российские силы уверенно перерезают Авдеевку на две части, украинское командование вводит свежие силы, пытаясь остановить войска РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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