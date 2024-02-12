Результаты ночных ударов по военной инфраструктуре Украины

Результаты ночных ударов ракет и "Гераней" по Украине

Сегодня, 12 февраля, ночью российские войска произвели ракетные удары и налёт дронами-камикадзе по военным объектам Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей.

Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.

Несколько ракет достигли целей в н. п. Люботин под Харьковом и в самой столице области.

"Укрэнерго" утром заявило о попаданиях в их инфраструктуру в Днепропетровской области. Там сообщалось о налёте "БПЛА на объекты в Павлограде. Город был обесточен, разбит железнодорожный узел ВСУ.

Беспилотники "Герань" ударили также по военным целям в Вознесенске Николаевской области.