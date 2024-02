Результаты ночных ударов по военной инфраструктуре Украины

Сегодня, 12 февраля, ночью российские войска произвели ракетные удары и налёт дронами-камикадзе по военным объектам Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей.

Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.