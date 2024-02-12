Сегодня, 12 февраля, ночью российские войска произвели ракетные удары и налёт дронами-камикадзе по военным объектам Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей.
Несколько ракет достигли целей в н. п. Люботин под Харьковом и в самой столице области.
"Укрэнерго" утром заявило о попаданиях в их инфраструктуру в Днепропетровской области. Там сообщалось о налёте "БПЛА на объекты в Павлограде. Город был обесточен, разбит железнодорожный узел ВСУ.
Беспилотники "Герань" ударили также по военным целям в Вознесенске Николаевской области.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.