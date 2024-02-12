В Киеве раскрыли, к чему готовится русская армия

Российские войска готовы провести мощное наступление на тех направлениях фронта, где в армии Украины окажутся насильно мобилизованные.
Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Накапливают силы, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут "дырку”, слабое место", — в интервью YouTube-каналу "Да это так" сказал офицер.
По его словам, киевская власть сама создаёт условия русским для будущего прорыва фронта. Украинское руководство загонит на фронт мобилизованных, не знакомых с местностью, плохо обученных и не желающих сражаться. Именно там и нанесут мощный удар российские войска.
"Те, кто вот этот маразм выдумывает, они могут привести к катастрофе", — подытожил эксперт.
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