В Киеве раскрыли, к чему готовится русская армия

"Масштабное наступление": в Киеве раскрыли, к чему готовится армия России

Российские войска готовы провести мощное наступление на тех направлениях фронта, где в армии Украины окажутся насильно мобилизованные.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

"Накапливают силы, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут "дырку”, слабое место", — в интервью YouTube-каналу "Да это так" сказал офицер.

По его словам, киевская власть сама создаёт условия русским для будущего прорыва фронта. Украинское руководство загонит на фронт мобилизованных, не знакомых с местностью, плохо обученных и не желающих сражаться. Именно там и нанесут мощный удар российские войска.