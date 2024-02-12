Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Горячинске для туристов открыли новый термальный бассейн под открытым небом
В Магадане проводят набор на курсы обучения походам на лыжах и ориентированию
Борьба с желтым налетом в ванне: эффективные народные методы
Science: Первые мигранты из Азии в Европу вымерли из-за охлаждения климата
Шесть процедур, которые кожа оценит после отпуска
Школьный автобус попал в ДТП в Псковской области, трое детей в реанимации
Ксения Собчак выразила надежду на апелляцию приговора своим сотрудникам
СВР: Запад готовится назначить "наместника" на Украине
Врач Грегер заявил, что яблоки повышают либидо у женщин
Бывшие солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону ВС РФ

Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ бойцах ВСУ

1:33
Силовые структуры » Военные новости

Американский независимый журналист Патрик Ланкастер на своем YouTube-канале разместил видео о бывших защитниках киевского режима, перешедших на сторону России, передаёт "Российская газета".

Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ бойцах ВСУ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Видеоблогер переговорил с бойцами. Старший прапорщик Николай Захарченко из Днепропетровска служил в украинской армии с 1998 года. Позднее его зачислили в 12-ю бригаду спецназа, связанную с полком "Азов"*. Мужчина поведал о своем пленении в Мариуполе в мае 2022 года и рассказал о преступлениях, совершенных "азовцами"* в этом городе. По его словам, гражданским лицам не позволяли покинуть Мариуполь, расстреливали их автомобили.

Харьковчанин Евгений Кравченко заявил, что душа к ВСУ у него никогда не лежала. Он видел всё, что происходило в пропитанной насквозь коррупцией армии.

К моменту начала спецоперации он был в отпуске, поехал к знакомым и оказался в ЛНР. Мужчина воспользовался шансом уйти из украинской армии и принять сторону тех, кто ближе по духу.

Капитан зенитно-ракетных войск Никита Микот уволился из ВСУ в 2018 году, проживал в Мариуполе, где вступил в ряды теробороны. С началом спецоперации сразу добровольно сдался и служит зенитчиком в российских войсках.

Все участвовавшие в репортаже сейчас служат в рядах ВС России и ничуть не жалеют о сделанном выборе.

* — запрещённая в РФ террористическая организация.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников Предсказавший развал СССР евросоциолог Тодд констатировал поражение Запада Олег Володин Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену Любовь Степушова
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Последние материалы
Клюквенный кисель без комочков с корицей — полезный зимний напиток
Сколько российские автовладельцы тратят на содержание машин
Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ бойцах ВСУ
Секреты продолжительного цветения роз: избегаем ошибок в уходе за кустами
Monitor: трюк России с золотом сработал
Семейный психотерапевт Наталья Наумова раскрыла неочевидные секреты мезальянсов
Тарифы на услуги ЖКХ нужно поднять на 18%, подсчитал экономист Сиваев
Здоровье вашей кошки в опасности: пять продуктов, которые следует исключить из рациона
Врач Ягафарова заявила, что избыток кофе может вызвать тахикардию и тремор конечностей
Эти средства для кожи с экстрактами зеленого чая сделают кожу гладкой и сияющей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников