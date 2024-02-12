Бывшие солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону ВС РФ

Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ бойцах ВСУ

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский независимый журналист Патрик Ланкастер на своем YouTube-канале разместил видео о бывших защитниках киевского режима, перешедших на сторону России, передаёт "Российская газета".

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Видеоблогер переговорил с бойцами. Старший прапорщик Николай Захарченко из Днепропетровска служил в украинской армии с 1998 года. Позднее его зачислили в 12-ю бригаду спецназа, связанную с полком "Азов"*. Мужчина поведал о своем пленении в Мариуполе в мае 2022 года и рассказал о преступлениях, совершенных "азовцами"* в этом городе. По его словам, гражданским лицам не позволяли покинуть Мариуполь, расстреливали их автомобили.

Харьковчанин Евгений Кравченко заявил, что душа к ВСУ у него никогда не лежала. Он видел всё, что происходило в пропитанной насквозь коррупцией армии.

К моменту начала спецоперации он был в отпуске, поехал к знакомым и оказался в ЛНР. Мужчина воспользовался шансом уйти из украинской армии и принять сторону тех, кто ближе по духу.

Капитан зенитно-ракетных войск Никита Микот уволился из ВСУ в 2018 году, проживал в Мариуполе, где вступил в ряды теробороны. С началом спецоперации сразу добровольно сдался и служит зенитчиком в российских войсках.

Все участвовавшие в репортаже сейчас служат в рядах ВС России и ничуть не жалеют о сделанном выборе.

* — запрещённая в РФ террористическая организация.