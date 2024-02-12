Американский независимый журналист Патрик Ланкастер на своем YouTube-канале разместил видео о бывших защитниках киевского режима, перешедших на сторону России, передаёт "Российская газета".
Видеоблогер переговорил с бойцами. Старший прапорщик Николай Захарченко из Днепропетровска служил в украинской армии с 1998 года. Позднее его зачислили в 12-ю бригаду спецназа, связанную с полком "Азов"*. Мужчина поведал о своем пленении в Мариуполе в мае 2022 года и рассказал о преступлениях, совершенных "азовцами"* в этом городе. По его словам, гражданским лицам не позволяли покинуть Мариуполь, расстреливали их автомобили.
Харьковчанин Евгений Кравченко заявил, что душа к ВСУ у него никогда не лежала. Он видел всё, что происходило в пропитанной насквозь коррупцией армии.
К моменту начала спецоперации он был в отпуске, поехал к знакомым и оказался в ЛНР. Мужчина воспользовался шансом уйти из украинской армии и принять сторону тех, кто ближе по духу.
Капитан зенитно-ракетных войск Никита Микот уволился из ВСУ в 2018 году, проживал в Мариуполе, где вступил в ряды теробороны. С началом спецоперации сразу добровольно сдался и служит зенитчиком в российских войсках.
Все участвовавшие в репортаже сейчас служат в рядах ВС России и ничуть не жалеют о сделанном выборе.
* — запрещённая в РФ террористическая организация.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.