Резервы лучших штурмовиков ВСУ не прорвали тактическое окружение в Авдеевке

Сырский лично руководит обороной Авдеевки и готовит новый контрудар



Новый главком ВСУ Александр Сырский лично руководит обороной Авдеевки.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

По словам источников из офиса президента Украины, Сырский готовит новый контрудар для деблокировки подразделений украинской армии, над которыми нависла угроза полного окружения. Армия Украины за выходные предприняла две попытки отбросить российские войска на севере города, но понесла большие потери и отошла.

Также источник в Генштабе ВСУ сообщил, что переброшенные сегодня резервы штурмовиков под Авдеевку не сумели прорвать тактическое окружение, а ВС РФ ведут активные бои за единственную логистическую артерию бандеровцев — "дорогу жизни", по которой снабжаются боевики.