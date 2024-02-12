Вооружённые силы Украины потеряли практически все позиции в окрестностях Артёмовска.
Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.
По его словам, теперь российской армии все карты в руки для освобождения посёлка Часов Яр. Напомним, этот населённый пункт является ключевым для ВСУ по направлению к Краматорску.
Ранее в Минобороны России рассказали, что расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" десантники из Южной группировки войск уничтожили группу пехоты армии Украины к северо-западу от Артёмовска.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.