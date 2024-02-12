ВСУ потеряли практически все позиции вблизи Артёмовска

Украинская армия потеряла практически все позиции вблизи Артёмовска

Вооружённые силы Украины потеряли практически все позиции в окрестностях Артёмовска.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

По его словам, теперь российской армии все карты в руки для освобождения посёлка Часов Яр. Напомним, этот населённый пункт является ключевым для ВСУ по направлению к Краматорску.

Ранее в Минобороны России рассказали, что расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет" десантники из Южной группировки войск уничтожили группу пехоты армии Украины к северо-западу от Артёмовска.