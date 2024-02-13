За вчерашние сутки, 12 февраля в Авдеевке по Индустриальному проспекту, который назвали "дорогой жизни", не смог проехать ни один транспорт Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".
"Уничтожены все и на въезд, и на выезд", — отмечает портал.
Ранее сообщалось, что лучшая 3-я штурмовая бригада украинской армии отправилась в Авдеевку, чтобы остановить наступление российских войск.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.