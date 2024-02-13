Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки и потеря шерсти: какие факторы могут усилить линьку
Диетолог Гинзбург назвал какао и зеленый чай напитками, которые защищают от тромбов и воспалений
Результаты ночного удара по Днепропетровску — уничтожена городская ТЭЦ
Адвокат Миронов предупредил о недопустимости рассылки фото паспорта
Как очищать гуаша, чтобы точно не осталось бактерий: два варианта от экспертов
Телевидение Франции: в Авдеевке для ВСУ "всё много хуже, чем в Артёмовске"
Шоколадно-клубничный рулет на день влюблённых: с этим шикарным десертом справится каждый
Лучшие упражнения для плеч, которые снимут напряжение
10 советов для усиления женской энергии: привлекайте мужчин своим внутренним очарованием
Уничтожены все: по "дороге жизни" в Авдеевке не проехала ни одна машина ВСУ

За сутки по "дороге жизни" в Авдеевке не смогла проехать ни одна машина ВСУ

0:28
Силовые структуры

За вчерашние сутки, 12 февраля в Авдеевке по Индустриальному проспекту, который назвали "дорогой жизни", не смог проехать ни один транспорт Вооружённых сил Украины.

За сутки по "дороге жизни" в Авдеевке не смогла проехать ни одна машина ВСУ
Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".

"Уничтожены все и на въезд, и на выезд", — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что лучшая 3-я штурмовая бригада украинской армии отправилась в Авдеевку, чтобы остановить наступление российских войск.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.

Отличие обычной малины от ремонтантной
Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза
Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза
Последние материалы
Как очищать гуаша, чтобы точно не осталось бактерий: два варианта от экспертов
Телевидение Франции: в Авдеевке для ВСУ "всё много хуже, чем в Артёмовске"
Лучшие упражнения для плеч, которые снимут напряжение
Шоколадно-клубничный рулет на день влюблённых: с этим шикарным десертом справится каждый
10 советов для усиления женской энергии: привлекайте мужчин своим внутренним очарованием
Штурм Авдеевки: ВС РФ замыкают котёл вокруг укрепрайона "Зенит" на базе ПВО
Стилист Скороходова рассказала, что в одежде запрещено сочетать чёрный и голубой цвета
Биологи объяснили, как морские млекопитающие спят под водой
Из-за чего засаливается почва на участке?
Водителям в России перечислены провоцирующие появление ржавчины на кузове автомобиля: не делайте так
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников