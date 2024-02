Уничтожены все: по "дороге жизни" в Авдеевке не проехала ни одна машина ВСУ

Your browser does not support the audio element.

За вчерашние сутки, 12 февраля в Авдеевке по Индустриальному проспекту, который назвали "дорогой жизни", не смог проехать ни один транспорт Вооружённых сил Украины.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic