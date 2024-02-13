Уничтожены все: по "дороге жизни" в Авдеевке не проехала ни одна машина ВСУ

За сутки по "дороге жизни" в Авдеевке не смогла проехать ни одна машина ВСУ

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За вчерашние сутки, 12 февраля в Авдеевке по Индустриальному проспекту, который назвали "дорогой жизни", не смог проехать ни один транспорт Вооружённых сил Украины.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".

"Уничтожены все и на въезд, и на выезд", — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что лучшая 3-я штурмовая бригада украинской армии отправилась в Авдеевку, чтобы остановить наступление российских войск.