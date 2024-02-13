Украинская армия не может вывезти даже раненых — всё заблокировано

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Блокада Авдеевки: украинская армия не может эвакуировать даже раненых

Силовые структуры

Полная блокада Авдеевки походит к завершению. И хотя пока это не окружение, однако вывоз раненых и подвод боеприпасов практически прекратились.

Блокада Авдеевки: украинская армия не может эвакуировать даже раненых
Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Проспектом Индустриальным — "дорогой жизни" ВСУ пользоваться уже не могут. Российская армия на одном из участков проспекта к ней уже вышла и закрепилась в сотне метров от неё. За весь вчерашний день по ней не проскочило ни одного автомобиля.

Ночью противник пытался вывезти раненых по грунтовым дорогам, но все машины были уничтожены дронами с тепловизорами, отметил аналитик.

На сегодняшний день украинские войска в Авдеевке находятся пока не в окружении, но в плотной блокаде.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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