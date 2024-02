Украинская армия не может вывезти даже раненых — всё заблокировано

Полная блокада Авдеевки походит к завершению. И хотя пока это не окружение, однако вывоз раненых и подвод боеприпасов практически прекратились.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic