Украинская армия не может вывезти даже раненых — всё заблокировано

Полная блокада Авдеевки походит к завершению. И хотя пока это не окружение, однако вывоз раненых и подвод боеприпасов практически прекратились.
Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
Проспектом Индустриальным — "дорогой жизни" ВСУ пользоваться уже не могут. Российская армия на одном из участков проспекта к ней уже вышла и закрепилась в сотне метров от неё. За весь вчерашний день по ней не проскочило ни одного автомобиля.
Ночью противник пытался вывезти раненых по грунтовым дорогам, но все машины были уничтожены дронами с тепловизорами, отметил аналитик.
На сегодняшний день украинские войска в Авдеевке находятся пока не в окружении, но в плотной блокаде.
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