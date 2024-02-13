За ситуацией в Авдеевке (и в целом на спецоперации России на Украине) внимательно следят европейцы.
Любопытный репортаж накануне вечером, 12 февраля, выдало телевидение Франции. Как отмечает военный блогер Юрий Подоляка, в репортаже немало подробностей, вызывающих интерес.
Телеканал отмечает катастрофическую ситуацию у ВСУ по боеприпасам. Снабжение уже не работает (за вчера в Авдеевку и обратно не проскочил ни один автомобиль).
Подчёркивается, что настроение гарнизона очень подавленное. Его солдаты готовы отходить, но им не дают этого сделать.
Напоследок ТВ Франции сообщает о резком росте за последние дни количества раненых и убитых. Это видно по количеству похорон в Незалежной.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.