В Авдеевке за последние дни у ВСУ отмечен резкий рост количества раненых и убитых

Телевидение Франции: в Авдеевке для ВСУ "всё много хуже, чем в Артёмовске"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За ситуацией в Авдеевке (и в целом на спецоперации России на Украине) внимательно следят европейцы.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Любопытный репортаж накануне вечером, 12 февраля, выдало телевидение Франции. Как отмечает военный блогер Юрий Подоляка, в репортаже немало подробностей, вызывающих интерес.

Телеканал отмечает катастрофическую ситуацию у ВСУ по боеприпасам. Снабжение уже не работает (за вчера в Авдеевку и обратно не проскочил ни один автомобиль).

Подчёркивается, что настроение гарнизона очень подавленное. Его солдаты готовы отходить, но им не дают этого сделать.

Напоследок ТВ Франции сообщает о резком росте за последние дни количества раненых и убитых. Это видно по количеству похорон в Незалежной.