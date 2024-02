Киев мог заменить главнокомандующего ВСУ, чтобы организовать переговоры с Россией

В эфире радиостанции "Говорит Москва" специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков сделал предположение о том, что киевский режим мог заменить главкома ВСУ, чтобы организовать переговоры с Россией. Военкор отметил, что Сырский обучался в нашей стране, у него имеются контакты с бывшими сослуживцами.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0 International