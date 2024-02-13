Киев мог заменить главнокомандующего ВСУ, чтобы организовать переговоры с Россией

Военкор Сладков: Сырского могли назначить главкомом ВСУ для переговоров с Москвой

В эфире радиостанции "Говорит Москва" специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков сделал предположение о том, что киевский режим мог заменить главкома ВСУ, чтобы организовать переговоры с Россией. Военкор отметил, что Сырский обучался в нашей стране, у него имеются контакты с бывшими сослуживцами.

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"Не попытка ли это открыть еще один ствол переговорный между Генштабом ВСУ и Генштабом ВС России?" — задался вопросом Сладков.

Журналист ранее назвал трагедией для украинцев близость Зеленского с новым главкомом. Военачальник отличился желанием вслепую идти против российских войск, из-за чего потери украинских военных могут еще больше вырасти.