В Авдеевке почти пятая часть города под контролем российских войск

В Авдеевке почти 20 процентов города под контролем армии России

В Авдеевке почти 20 процентов города под контролем российских войск.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Главная трасса снабжения украинской армии перерезана, однако остаются две грунтовки из города и одна из коксохимического комбината, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Украинские военные эксперты отмечают тяжёлое положение для ВСУ.

"В Авдеевке сохраняется критическая ситуация. Трасса из Ласточкиного перерезана. В Первомайском тоже ад. Стабильной ЛБЗ нет, потому что там частные дома на линии боёв контролируются вперемешку. Один — за ВСУ, а во втором — уже за русскими. Следующие несколько дней являются ключевыми", — пишут укроресурсы.

По словам аналитиков, на позиции "Зенит" продолжаются тяжелейшие бои. Украинские войска там под угрозой полного окружения.