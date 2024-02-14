В Авдеевке почти 20 процентов города под контролем российских войск.
Главная трасса снабжения украинской армии перерезана, однако остаются две грунтовки из города и одна из коксохимического комбината, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Украинские военные эксперты отмечают тяжёлое положение для ВСУ.
"В Авдеевке сохраняется критическая ситуация. Трасса из Ласточкиного перерезана. В Первомайском тоже ад. Стабильной ЛБЗ нет, потому что там частные дома на линии боёв контролируются вперемешку. Один — за ВСУ, а во втором — уже за русскими. Следующие несколько дней являются ключевыми", — пишут укроресурсы.
По словам аналитиков, на позиции "Зенит" продолжаются тяжелейшие бои. Украинские войска там под угрозой полного окружения.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.