Офис Зеленского срочно собирает ставку по критической ситуации в Авдеевке

Офис президента Украины срочно готовит ставку по критической ситуации в Авдеевке.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ.
Ставку Владимир Зеленский собирает из-за потери главной трассы снабжения гарнизона украинской армии. Резервы, которые прибыли на подкрепление не сумели изменить ситуацию, российские войска сосредоточили там серьёзные силы и удерживают ситуацию под контролем.
Ранее сообщалось, что российская армия перерезала последнюю асфальтированную дорогу — проспект Индустриальный, по которому националисты снабжали свои подразделения и эвакуировали раненых.
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