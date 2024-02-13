Офис Зеленского срочно собирает ставку по критической ситуации в Авдеевке

Зеленский готовит срочно ставку по критической ситуации в Авдеевке

Офис президента Украины срочно готовит ставку по критической ситуации в Авдеевке.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ.

Ставку Владимир Зеленский собирает из-за потери главной трассы снабжения гарнизона украинской армии. Резервы, которые прибыли на подкрепление не сумели изменить ситуацию, российские войска сосредоточили там серьёзные силы и удерживают ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что российская армия перерезала последнюю асфальтированную дорогу — проспект Индустриальный, по которому националисты снабжали свои подразделения и эвакуировали раненых.