В Авдеевке ВС РФ, перешагнув "дорогу жизни", продолжают двигаться вперёд

Российская армия, которая в Авдеевке вчера вышла на "дорогу жизни" — Индустриальный проспект и закрепилась там, 14 февраля пошла дальше и к вечеру продвинулась ещё более чем на километр и подходит до уже новой линии снабжения ВСУ.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic