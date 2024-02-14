В Авдеевке ВС РФ, перешагнув "дорогу жизни", продолжают двигаться вперёд

В Авдеевке ВС РФ, перевалив через "дорогу жизни", продолжили двигаться вперёд

Российская армия, которая в Авдеевке вчера вышла на "дорогу жизни" — Индустриальный проспект и закрепилась там, 14 февраля пошла дальше и к вечеру продвинулась ещё более чем на километр и подходит до уже новой линии снабжения ВСУ.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Далее армия РФ может двигаться по лесопосадкам, перерезав последнюю трассу снабжения, и затем окружение врага будет полным.

А между тем, вчера именно здесь в бой вступила одна из лучших украинских частей — 3-я ОШБр, которая не только не смогла атакой выбить ВС РФ, но и понесла серьёзные потери (включая командира батальона).

Сейчас все резервы ВСУ бросили на предотвращение прорыва российской армии в обход Авдеевки. Но и там боевики справляются плохо — их оборона трещит по швам.