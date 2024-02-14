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В Авдеевке ВС РФ, перешагнув "дорогу жизни", продолжают двигаться вперёд

В Авдеевке ВС РФ, перевалив через "дорогу жизни", продолжили двигаться вперёд

Силовые структуры

Российская армия, которая в Авдеевке вчера вышла на "дорогу жизни" — Индустриальный проспект и закрепилась там, 14 февраля пошла дальше и к вечеру продвинулась ещё более чем на километр и подходит до уже новой линии снабжения ВСУ.

В Авдеевке ВС РФ, перевалив через "дорогу жизни", продолжили двигаться вперёд
Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Далее армия РФ может двигаться по лесопосадкам, перерезав последнюю трассу снабжения, и затем окружение врага будет полным.

А между тем, вчера именно здесь в бой вступила одна из лучших украинских частей — 3-я ОШБр, которая не только не смогла атакой выбить ВС РФ, но и понесла серьёзные потери (включая командира батальона).

Сейчас все резервы ВСУ бросили на предотвращение прорыва российской армии в обход Авдеевки. Но и там боевики справляются плохо — их оборона трещит по швам.

"Еще пара дней такого темпа наступления и котла им не миновать", — подытожил обозреватель.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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