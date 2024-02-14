Поступила информация о ликвидации в Авдеевке капитана нацбата "Азов"* Андрея Искры.
Об этом рассказывает Telegram-канал "Шёпот фронта"
По данным, сам он из Харькова, в последнее время был офицером 3-го штурмового батальона, который позавчера главком ВСУ генерал Александр Сырский бросил на деблокаду Авдеевки.
Также сообщается, что националист с первых дней служил добровольцем в националистическом подразделении "Азов"*.
* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.