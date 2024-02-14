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Ликвидирован капитан "Азова"*, брошенный Сырским на деблокаду Авдеевки

Ликвидирован капитан штурмовиков, брошенный Сырским на деблокаду Авдеевки

Силовые структуры

Поступила информация о ликвидации в Авдеевке капитана нацбата "Азов"* Андрея Искры.

Ликвидирован капитан штурмовиков, брошенный Сырским на деблокаду Авдеевки
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом рассказывает Telegram-канал "Шёпот фронта"

По данным, сам он из Харькова, в последнее время был офицером 3-го штурмового батальона, который позавчера главком ВСУ генерал Александр Сырский бросил на деблокаду Авдеевки.

Также сообщается, что националист с первых дней служил добровольцем в националистическом подразделении "Азов"*.

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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