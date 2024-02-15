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В Авдеевке у боевиков ВСУ паника: враг оставляет позиции и бежит

В Авдеевке украинские войска бросили свои позиции около карьера

Силовые структуры

В Авдеевке у боевиков ВСУ паника, все подразделения ночью собирались в квартале Юбилейный. Обсуждался прорыв на Коксохим.

В Авдеевке украинские войска бросили свои позиции около карьера
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".

Российская армия перешла Индустриальный проспект ("дорогу жизни") заняв позиции в полях. Западнее в городе была взята развязка около дачного посёлка.

Всушники бросили свои позиции около карьера.

Так же армия РФ зашла на ул. Лесную и ул. Колосова. Между ними националисты тоже покинули позиции.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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