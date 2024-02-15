В Авдеевке у боевиков ВСУ паника: враг оставляет позиции и бежит

В Авдеевке украинские войска бросили свои позиции около карьера

В Авдеевке у боевиков ВСУ паника, все подразделения ночью собирались в квартале Юбилейный. Обсуждался прорыв на Коксохим.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".

Российская армия перешла Индустриальный проспект ("дорогу жизни") заняв позиции в полях. Западнее в городе была взята развязка около дачного посёлка.

Всушники бросили свои позиции около карьера.

Так же армия РФ зашла на ул. Лесную и ул. Колосова. Между ними националисты тоже покинули позиции.