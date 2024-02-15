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Политолог Ищенко нашёл схожесть ВСУ с нацистским вермахтом Германии

1:07
Силовые структуры

Нынешние действия ВСУ схожи на действия немецкого вермахта времён 44-45 гг прошлого столетия.

Политолог Ищенко нашёл схожесть ВСУ с нацистским вермахтом Германии
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявил политолог и историк Ростислав Ищенко.

По его словам, на фронт стали уже отправлять неопытных мобилизантов из тыла и вспомогательных украинских подразделений.

"В последние месяцы массово переводились в пехоту артиллеристы, которым не хватало орудий и снарядов, танкисты, потерявшие свои танки, операторы дронов, у которых закончились БПЛА, а также писари, пекари, повара и т. д. Совершенно в духе вермахта 1944-45 годов", — отметил аналитик.

Именно это и привело вермахт к огромному расходу неподготовленных к боям тыловиков, всего лишь временно решая проблему нехватки личного состава. Это решение также привело армию Германии к резкому снижению её качества — новичкам не хватало опыта, а опытные уничтожались подчистую.

С этой же проблемой в последние месяцы столкнулась и армия Украины, цитирует "Военное дело" обозревателя.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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