Нынешние действия ВСУ схожи на действия немецкого вермахта времён 44-45 гг прошлого столетия.
Об этом заявил политолог и историк Ростислав Ищенко.
По его словам, на фронт стали уже отправлять неопытных мобилизантов из тыла и вспомогательных украинских подразделений.
"В последние месяцы массово переводились в пехоту артиллеристы, которым не хватало орудий и снарядов, танкисты, потерявшие свои танки, операторы дронов, у которых закончились БПЛА, а также писари, пекари, повара и т. д. Совершенно в духе вермахта 1944-45 годов", — отметил аналитик.
Именно это и привело вермахт к огромному расходу неподготовленных к боям тыловиков, всего лишь временно решая проблему нехватки личного состава. Это решение также привело армию Германии к резкому снижению её качества — новичкам не хватало опыта, а опытные уничтожались подчистую.
С этой же проблемой в последние месяцы столкнулась и армия Украины, цитирует "Военное дело" обозревателя.
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