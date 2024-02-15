Переброшенные в Авдеевку боевики 3-й штурмовой бригады (бывший нацбат "Азов"*) Вооружённых сил Украины рассказали о тяжелейшем положении.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", — цитируют военкоры официальный канал националистов.
Помимо этого, бандеровцы подтвердили окружение украинских позиций, заявив, что они сейчас "воюют на 360 градусов".
* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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