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Переброшенные в Авдеевку штурмовики из "Азова"* рассказали об "аде"

Переброшенная в Авдеевку 3-я штурмовая бригада ВСУ рассказала об "авдеевском аде"

Силовые структуры

Переброшенные в Авдеевку боевики 3-й штурмовой бригады (бывший нацбат "Азов"*) Вооружённых сил Украины рассказали о тяжелейшем положении.

Переброшенная в Авдеевку 3-я штурмовая бригада ВСУ рассказала об "авдеевском аде"
Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", — цитируют военкоры официальный канал националистов.

Помимо этого, бандеровцы подтвердили окружение украинских позиций, заявив, что они сейчас "воюют на 360 градусов".

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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