Депутат Головченко продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

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Благотворительный фонд "Поколение", попечителем которого является депутат Законодательного собрания Краснодарского края Галина Головченко, отправил квадрокоптер бойцам 132 ОМСБР в зону СВО.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Об этом депутат рассказала в личном Telegram-канале:

"Продолжаем оказывать поддержку нашим военнослужащим, находящимся сейчас в зоне проведения СВО. Совсем недавно отправили бойцам несколько печей, чтобы обеспечить наших защитников теплом, а сейчас Благотворительный Фонд "Поколение" передал штурмовому отряду 132 отдельной мотострелковой бригады квадрокоптер".

По ее словам, данное оборудование поможет военнослужащим эффективнее осуществлять различные операции и обеспечивать безопасность страны. Она отметила, что бойцы ежедневно рискуют жизнями ради Родины и должны получать всю возможную поддержку, сообщает СНГ.Сегодня.

"Находящиеся на передовой бойцы каждый день рискуют своими жизнями, защищая нас и нашу Родину, — поэтому так важно оказывать им поддержку и заботу. Пусть эта новая техника поможет нашим военным успешно выполнить свои задачи и благополучно вернуться домой", — подчеркнула Головченко.

Она также поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые продолжают помогать бойцам в зоне СВО. По ее мнению, это имеет огромное значение и влияет на успешное выполнение задач.