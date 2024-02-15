Депутат Головченко продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

Благотворительный фонд "Поколение", попечителем которого является депутат Законодательного собрания Краснодарского края Галина Головченко, отправил квадрокоптер бойцам 132 ОМСБР в зону СВО.
Об этом депутат рассказала в личном Telegram-канале:
"Продолжаем оказывать поддержку нашим военнослужащим, находящимся сейчас в зоне проведения СВО. Совсем недавно отправили бойцам несколько печей, чтобы обеспечить наших защитников теплом, а сейчас Благотворительный Фонд "Поколение" передал штурмовому отряду 132 отдельной мотострелковой бригады квадрокоптер".
По ее словам, данное оборудование поможет военнослужащим эффективнее осуществлять различные операции и обеспечивать безопасность страны. Она отметила, что бойцы ежедневно рискуют жизнями ради Родины и должны получать всю возможную поддержку, сообщает СНГ.Сегодня.
"Находящиеся на передовой бойцы каждый день рискуют своими жизнями, защищая нас и нашу Родину, — поэтому так важно оказывать им поддержку и заботу. Пусть эта новая техника поможет нашим военным успешно выполнить свои задачи и благополучно вернуться домой", — подчеркнула Головченко.
Она также поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые продолжают помогать бойцам в зоне СВО. По ее мнению, это имеет огромное значение и влияет на успешное выполнение задач.
"Я горжусь тем, что мы продолжаем поддерживать наших защитников и оказывать им помощь в самых различных сферах. Наша поддержка имеет огромное значение, и я благодарна каждому, кто присоединяется к этому благородному делу. Спасибо вам за ваше доброе сердце и готовность помогать", — заключила депутат.
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