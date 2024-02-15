Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава Федерации лыжных гонок РФ Вяльбе: иностранные спортсмены завидуют России
WP: важнейшее решение по Украине принимается не в Москве и не в Киеве
Новый теракт в Белгороде
Закон о запрете передачи долга за ЖКУ коллекторам одобрен комитетом Госдумы
Yandex N.V. одобрил сделку по продаже российского бизнеса
Такер Карлсон выяснил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США
Девушка выжила после падения с 20-го этажа
ВСУ нанесли ракетный удар по ТЦ в Белгороде
В Гомельской области Белоруссии произошёл террористический инцидент

Депутат Головченко продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

1:42
Силовые структуры » Военные новости

Благотворительный фонд "Поколение", попечителем которого является депутат Законодательного собрания Краснодарского края Галина Головченко, отправил квадрокоптер бойцам 132 ОМСБР в зону СВО.

Депутат Головченко продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Об этом депутат рассказала в личном Telegram-канале:

"Продолжаем оказывать поддержку нашим военнослужащим, находящимся сейчас в зоне проведения СВО. Совсем недавно отправили бойцам несколько печей, чтобы обеспечить наших защитников теплом, а сейчас Благотворительный Фонд "Поколение" передал штурмовому отряду 132 отдельной мотострелковой бригады квадрокоптер".

По ее словам, данное оборудование поможет военнослужащим эффективнее осуществлять различные операции и обеспечивать безопасность страны. Она отметила, что бойцы ежедневно рискуют жизнями ради Родины и должны получать всю возможную поддержку, сообщает СНГ.Сегодня.

"Находящиеся на передовой бойцы каждый день рискуют своими жизнями, защищая нас и нашу Родину, — поэтому так важно оказывать им поддержку и заботу. Пусть эта новая техника поможет нашим военным успешно выполнить свои задачи и благополучно вернуться домой", — подчеркнула Головченко.

Она также поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые продолжают помогать бойцам в зоне СВО. По ее мнению, это имеет огромное значение и влияет на успешное выполнение задач.

"Я горжусь тем, что мы продолжаем поддерживать наших защитников и оказывать им помощь в самых различных сферах. Наша поддержка имеет огромное значение, и я благодарна каждому, кто присоединяется к этому благородному делу. Спасибо вам за ваше доброе сердце и готовность помогать", — заключила депутат.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Последние материалы
Судмедэксперт Баранников высказал недовольство идеей отказа от посмертного вскрытия
Baza: в Москве избит актёр и модель Андрей Пакалов
Министерство цифрового развития заявило о росте числа кибер-атак
Как сделать кошачью жизнь лучше: советы для владельцев
Юрист предупредила о рисках аренды квартиры без договора найма
Латвия начинает отбирать автомобили с номерами РФ и передавать их Украине
Врач Черемушкин дал свой прогноз по сроку появления вакцины от рака
Как ухаживать за кожей во время аллергии: объясняет косметолог
Путин указал на "наших людей" в руководстве Америке
Прибалтика строит бункеры для защиты от России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников